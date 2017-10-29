وصفة سحرية لإسترجاع حب محرز.. !

الرياضة
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وصفة سحرية لإسترجاع حب محرز.. !
بقلم سميرة.ل

وعد المدرب الجديد لليستر سيتي كلود بويل، باسترجاع حب محرز لنادي “الثعالب” مثلما كان في السابق.

وعنونت صحيفة دايلي ستار الإنجليزية في عددها الصادر اليوم الأحد، على لسان المدرب الفرنسي لنادي “الثعالب”: هكذا سأستعيد حب محرز لليستر”.
ويعمل المدرب كلود بويل، على إقناع اللاعب الجزائري بالبقاء في الفريق وعدم مغادرته، خاصة بعدما عبر عن رغبته في تغيير الأجواء في الصيف الماضي.
وكان قاب قوسين أو أدنى من مغادرة ليستر سيتي، في الصيف الماضي عندما غادر تربص الخضر بحثا عن فريق ينضم إليه في آخر يوم من الميركاتو.
وقال في تصريحات صحفية: ” مهتمي في ليستر سيتي خلق أسوب جديد، لإغواء اللاعبين مثل محرز على البقاء معنا”.
وأضاف ذات المتحدث أنه يسعى إلى تطبيق طريقة لعب جميلة، تجذب نجوم الفريق وتقنعهم بالبقاء، وأكد أنه يريد ان يجعل لاعبيه سعداء.

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