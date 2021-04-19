وصفتها الصحافة الفرنسية بـ”الجدة البطلة”.. عجوز جزائرية تنقذ رضيعة من الموت

تمكنت سيدة جزائرية، تُدعى “ربيعة” مقيمة بفرنسا، في الـ 69 من عمرها، من إنقاذ حياة رضيعة، كانت على وشك الاختناق.

وأفادت صحيفة le parisien الفرنسية أن ربيعة، أبدت شجاعة كبيرة في إنقاذ حياة “Chloé”، وهي رضيعة عمرها شهر ونصف فقط.

وحسب ذات الصحيفة، فقد حدثت الوقائع قبل أيام قليلة في إيفلين بالقرب من باريس.

وقد لاحظت ماري، وهي أم الطفلة، أن رضيعتها لا تتنفس، بينما كانت تأخذ حليبها من القنينة زجاجته.

وأضافت الصحيفة على لسان والدة الرضيعة ” وفقت مذعورة، لا يمكنني مساعدة ابنتي على استعادة أنفاسها”.

وتابعت “كان الحليب يخرج من أنفها، وكان وجهها يتحول إلى اللون الأزرق”.

وقالت “ذهبت لطلب المساعدة من جيراني، إلا أنهم فشلوا، واتصلت بالطوارئ”.

وصدفة –تضيف والدة الطفلة-، التقيت بالجدة ربيعة، حيث أخذت ابنتي وحملتها من قدميها، وبدأن بهزها إلى أن استرجعت أنفاسها.

وتابعت “لا أستطيع أن أشكرها بما فيه الكفاية، بدون هذه الجدة، لكانت طفلتي ماتت”.

للإشارة، فإن الجدة “ربيعة” أم لخمسة أطفال، وجدة لعشرة أحفاد.

وقالت الجدة لصحيفة le parisien “سمعت صراخ والدتها، فهرعت وحملتها بين ذراعي، قمت بسد أنفها لتتمكن من التنفس من فمها”.