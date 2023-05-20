وصفها بأجمل مُدن إفريقيا.. جو حطاب يُبدع بفيدو عن وهران

أطلق أشهر يوتوبر بالوطن العربي، جو حطاب، مقطع فيديو جديد على قناته باليوتيوب، وثق فيه رحلته الخيالية إلى أجمل مدن الجزائر، الباهية وهران.

وبدأ جو حطاب الفيديو بتقديم تاريخي للمدينة والتي احتلها الإسبان على مدى 300 سنة، وهو ما يفسر وجود أثار عن الغزو الإسباني بكل جوانب المدينة.

وقال اليوتبر، أن وهران، مدينة مختلفة، وهي عاصمة موسيقى الراي بالعالم، ووصفها بأنها أجمل المدن الافريقية.

وزار جو حطاب العديد من المناطق والمعالم بالولاية، منها الكنيسة المتواجدة بوسط مدينة وهران والتي تحولت إلى مكتبة.

وكذا المعبد اليهودي والذي تحول إلى مسجد، وحلبة مصارعة الثيران التي بناها الإسبان، وكذا حصن سانتاكروز والذي يطل على المدينة.

كما جرب جو حطاب الأكلات التقليدية بالولاية، ومنها الكارانتيكة، وهي مأخوذة من أكلة إسبانية، والمحاجب وطبق السردين. وكذا التمور التي وصفها بأنها ألذ تمور تذوقها في حياته.