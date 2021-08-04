وصفه بالصعب وحذر من موجة رابعة.. هذا ما قاله صنهاجي عن الوضع الصحي

وصف البروفيسور كمال صنهاجي، اليوم الأربعاء، في حصة ضيف الصباح للقناة الإذاعية الاولى، الوضع الصحي في البلاد بالصعب.

وقال صنهاجي إن المتحور “دالتا” لديه خصائص جديد مقارنة بالأصلي. فضلا عن أن المصاب بالمتحور ينقل العدوى لثمانية أشخاص دفعة واحدة. أي أن قدرة هذا الفيروس المتحور على الانتشار كبيرة جدا.

وأفاد رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي بأن الحديث عن موجة رابعة لكورونا مرهونة بوتيرة تلقيح الجزائريين الجارية حاليا.

وأضاف “القدرة الإستشفائية غير كافية والتكفل بالمرضى يتطلب استعمال كميات كبيرة من الأكسجين”.