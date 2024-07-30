وصفه بالعار.. ترامب ينتقد حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس

وصف المرشح الجمهوري للرئاسيات الأمريكية، دونالد ترامب حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس، بأنه “وصمة عار”.

وقال الرئيس الأمريكي السابق في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: “ما فعلوه كان عارًا”.

وأثار هذا التسلسل انتقادات شديدة من السياسيين اليمينيين المتطرفين على شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة في فرنسا وإيطاليا.

كما أدان الأزهر الشريف “مشاهد الإساءة” للمسيح -عليه السلام- في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية بباريس. وحذر من خطورة استغلال المناسبات العالمية لتطبيع الإساءة للدِّين وترويج الشذوذ والتحول الجنسي.

بدوره أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن بعض عروض حفل افتتاح الألعاب الأولمبية 2024 في باريس كانت مثيرة للاشمئزاز.