وصفوه بالمتخاذل .. جمهور الأهلي يطالب بإحالة محرز إلى الدكة !

تعرض نجم الخضر، رياض محرز، اليوم الجمعة، لانتقادات لاذعة من طرف جمهور ناديه الأهلي السعودي.

بعد أن اكتفى بالمشاركة في شوط واحد من مواجهة فريقه الأهلي التي فاز بها أمام ضمك، برباعية مقابل هدفين. في إطار الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

وانتقد جمهور الأهلي عبر منصة “إكس” مردود نجم الخضر، ووصفوه بـ”المتخاذل”. و اعتبروا أن تغييره، مع نهاية الشوط الأول لمواجهة اليوم، لم يؤثر على مستوى نادي الأهلي. بل بالعكس عرف مردود الفريق ديناميكية أكثر في اللعب، وتمكن من تسجيل أربعة أهداف.

كما طالبت فئة من أنصار الأهلي بضرورة إحالة، رياض محرز، إلى مقاعد البدلاء في المواجهة القادمة، بعد تألق الثلاثي، فيغا، فيرمينو، وكيسيه أمام ضمك.

للإشارة، خاض رياض محرز منذ انطلاق الموسم أربع مواجهات في دوري روشن، و مواجهة في دوري أبطال آسيا للنخبة، قدم فيها تمريرة حاسمة.