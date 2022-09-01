وصف تصرفات سانشيز باللامسؤولة.. حزب إسباني يدعو حكومة بلاده لإصلاح علاقتها مع الجزائر

اعتبر رئيس حزب الشعب الإسباني، ألبرتو نونيز فيجو، تصرفات رئيس الحكومة بيدرو سانشيز لامسؤولة في سياسة الطاقة والشؤون الخارجية.

وصرح فيجو أن أزمة السياسية الطاقوية أحد أكبر فشل بيدرو سانشيز. كان بسبب الحد بشكل غير مسؤول من الطاقة الإنتاجية في إسبانيا.

وقد أكد أنه في حين أن الدول الأخرى تعمل على تعزيز محطات الطاقة الحرارية، فإن جميعها مغلقة في إسبانيا.

وأشار الزعيم الشعبي إلى أن إسبانيا تفقد قدرتها التنافسية. وقال إن مدريد تشهد انحرافا في السياسة الخارجية، حيث أن إحدى الدول الرئيسية الموردة للغاز وهي الجزائر. والتي كانت أيضًا الدولة الأكثر بيعًا لإسبانيا، قد تحولت الآن إلى البيع إلى إيطاليا وتحاول فرنسا التوصل إلى اتفاقيات معها.

كما قال إن السياسة الخارجية “لها تأثير سلبي” على سياسة الطاقة الإسبانية. وإنه كان على سانشيز أن يسافر إلى الجزائر قبل أن يواجه مشاكل معها في ظل أزمة الطاقة.

وأشار إلى أنه بعد اتهام حزب الشعب بكونه كارثيًا، يمكن الآن رؤية خريف وشتاء قاسين للغاية. وأن سانشيز دائمًا ما يفعل نفس الشيء، أولاً يحتقر ما يقوله حزب الشعب وينكر الواقع. وعندما يتم إنكار الواقع يصبح من الواضح أنهم تأخروا في البحث عن حلول.

وفقًا لفيجو ، تشتري إسبانيا الآن غازًا من روسيا أكثر مما تشتري من الجزائر، والتي وصفها بأنها “سياسة الطاقة العكسية”.