وصف ذلك بـ “البهرجة”.. عمارة يرفض الحديث عن المكافآت المالية للاعبين

أصرّ رئيس الفاف شرف الدين عمارة على رفضه الكشف عن المنحة المغرية الذي خصّصها للاعبي المنتخب المحلّي. بعدما رسّموا التأهل إلى نهائي كأس العرب.

وأشار إلى أن خطوته الجديدة، هي عدم الكشف عن أي شيء يتعلق بالجانب المادي.

وأكّد عمارة في تصريح للإعلام القطري. أنه لا يتم التفكير في هذه الأمور على طريقة “البهرجة” الإعلامية بل على الطريقة الجزائرية.

كما قال عمارة في ردّه على سؤال متعلّق بذات الأمر “لم نتعود الكلام عن المكافآت خارج إطار الاجتماعات المغلقة والرسمية”.

وأشار رئيس الفاف أن المكافآت هي آخر اهتمامات زملاء بلايلي.

يحدث هذا، في ظل التصريحات الوطنية من قبل البعض من اللاعبين على غرار المدافع بن عيادة وآخرين، عندما أكّدوا أنهم لم يفكّروا بتاتا في الأموال وإنما تشريف الألوان الوطنية.