وصل لقطر 4 ساعات قبل السباق.. العداء الجزائري غواند يُحقق رقما مُذهلا

وقّع العداء الجزائري الصاعد، محمد غواند، على أفضل رقم عالمي للسنة في سباق الـ800 متر، خلال جولة الدوحة الماسية لفئة أقل من عشرين عاما. وتفوق إبن بسكرة على جميع المُرشحين وعلى رأسهم المغربي مُراد زعافي والقطري مصعب بالا.

وتمكن صاحب الـ18 عاما، من إبهار الجميع بالرقم الذي حققه بدقيقة و46 ثانية و35 جزءً من المئة، والذي وصل إليه، رغم أنه وصل الى الدوحة مُتأخرا جدا، بعد رحلة شاقة ما بين الجزائر العاصمة، إسنطنبول التركية، ليحط رحاله في قطر قبل أربع ساعات فقط قبل إنطلاق السباق.

وشارك غواند، في السباق في غياب مُدربه الذي لم يكن قادرا على السفر، إلا أن هذا لم يمنع مُحارب الصحراء من فرض منطقه، مؤكدا بأنه سيطرق أبواب النجومية في فئة الأكابر، بشرط تلقيه الدعم والمُساندة اللازمة من الجهات المسؤولة.

يُذكر بأن عداء الـ800 متر، لم يصنع إسما البارحة فقط، بل سبق له وأن توج بالفضية في الألعاب الأولمبية للشباب عام 2018، وكان يُفترض أن يتحصل على مُتابعة خاصة، ودعم مُطلق طيلة السنوات الماضية، لتفجير موهبته بشكل أكبر.