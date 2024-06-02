وصول أزيد من 11336 حاج إلى مكة المكرمة

بلغ عدد الحجاج الجزائريين الذين وصلوا إلى مكة المكرمة إلى غاية الجمعة أزيد من 9200 حاجا وحاجة.

وقال يوسف بارود، مساعد رئيس مركز مكة مكلف بالإستقبال والإسكان والترحيل. أن هذا العدد يتوزع بين 7310 حجاج للديوان الوطني للحج و 1958 حاجا للوكالات السياحية. ومن المنتظر أن تصل إلى مكة المكرمة 10 رحلات من منفذي المدينة المنورة و جدة ليصل بذلك عدد الحجاج الميامين الذين دخلوا مكة الى 11336.

وكان أول فوج للحجاج الجزائريين قد غادر مطار هواري بومدين الدولي يوم 20 ماي المنصرم. باتجاه البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج لموسم 1445ه.

للإشارة سيصل عدد الحجاج الميامين الذين سيتم استقبالهم في مكة المكرمة هذا الموسم إلى 41300 حاج. ويتكفل الديوان الوطني للحج و العمرة ب 23200 حاج فيما تتكفل الوكالات السياحية ب 17200 حاج.

وستتواصل عملية نقل الحجاج إلى البقاع المقدسة انطلاقا من 12 مطارا وطنيا عبر 146 رحلة منها 88 تابعة للخطوط الجوية الجزائرية و 43 رحلة للخطوط الجوية السعودية و 15 رحلة لشركة طيران “ناس”.