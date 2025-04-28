وصول أزيد من 30 ألف أضحية مستوردة إلى ميناء وهران

وصلت الباخرة “بولاريس 2” قادمة من ميناء ميديا الروماني محمّلة بالأضاحي المستوردة إلى ميناء وهران.

ورست الباخرة برصيف ميناء وهران، وعلى متنها 30 الف و750 رأس غنم، وهي الأكبر من نوعها التي تستقبلها الموانئ الجزائرية.

وتعَدُّ هذه الباخرة هي الثانية من نوعها التي ترسو بميناء وهران.، والثامنة التي تدخل الموانئ الجزائرية.

علماً أن هذه الشحنة تعَدُّ من أصل مليون رأس غنم أمر رئيس الجمهورية باستيرادها وتسويقها للمواطنين بأسعار في المتناول، تحسباً لعيد الأضحى.

ويتكفل المجمع العمومي “أغرولوغ” التابع لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري باستيراد المواشي.