وصول أزيد من 94 ألف معتمر جزائري إلى السعودية لآداء مناسك العمرة

وصل 94 ألف و417 معتمر جزائري إلى المملكة العربية السعودية، لآداء مناسك العمرة.

وحسب ما كشفت عنه وزارة الحج والعمرة السعودية، فقد تم إصدار أكثر من 2,9 مليون تأشيرة عمرة.

كما وصل أكثر من 2,5 مليون معتمر إلى المملكة لأداء مناسك العمرة، الى غاية يوم أمس الخميس.

وقد حلت الجزائر في المرتبة الثامنة من حيث أعلى الدول قدوما، للملكة العربية السعودية، من أجل آداء مناسك العمرة.

وتأتي في المرتبة الأولى من حيث أكبر عدد للمعتمرين المتواجدين بالسعودية لباكستان بـ 601 ألف و880 معتمر.

وتأتي في المرتبة الثانية إندونيسيا بـ 537 ألف و894 معتمر، ثم الهند 307.066 معتمر، مصر 156.492، ماليزيا 130.949، تركيا 110.389، بنغلاديش97.767، الإمارات 57.730، الأردن 52.175.