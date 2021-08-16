وصول أعداد كبيرة من المهاجرين الجزائريين إلى جزر البليار الإسبانية

تشهد جزر البليار الإسبانية واحدة من أكثر موجات الهجرة كثافة هذا العام. حيث وصل178 شخصًا منذ بداية عطلة نهاية الأسبوع. وفقًا لوسائل الإعلام المحلية الاسبانية.

أمس الأحد، وصلت ثلاثة قوارب جديدة إلى سواحل البليار 1 في فورمينتيرا و2 في مايوركا.، بالإضافة إلى 11 أخرى تم اعتراضها بين الجمعة والسبت.

وحسب صحيفة “بريديكو دي إيبيزا” فإن فرق الطوارئ ممثلة في الحرس المدني والشرطة الوطنية. والصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية والصحة الخارجية. التي تنشط في المنطقة تعتبر طريق الجزائر مايوركا “مشبعة”.

وبسبب العدد الكبير من المهاجرين الجزائريين الذين ينزلون على شواطئ جزر البليار. اضطرت الشرطة إلى وضع نظام أمني كامل لضمان احتجاز أولئك الذين تم اعتراضهم.

وتم تقسيم المهاجرين بين مراكز الشرطة في ماناكور وإيبيزا وسكوركسادور وبلايا دي بالما ومقر القيادة العليا. ومن المقرر أيضًا السعي للحصول على تعاون الشرطة المحلية في بالما لتتمكن من استقبال المحتجزين.

اعتراض العديد من قوارب المهاجرين الجزائريين

بعد تحديد موقع 144 مهاجرا في غضون 24 ساعة، وجد الحرس المدني الاسباني، أول أمس السبت حوالي الساعة 11:20 مساءً. تسعة أشخاص آخرين، على شاطئ Dolç، بالقرب من Colònia de Sant Jordi.

وتم العثور على قارب آخر على الساعة 2:40 صباح يوم أمس الأحد. حيث تم اعتراض 12 رجلاً، في حالة صحية جيدة. في إس كوبينار، فورمينترا.

وأخيرًا ، في الساعة 4.30 صباحًا، أنقذت Guardia Civil y Salvamento Marítimo 12 رجلاً وامرأة. في صحة جيدة على ما يبدو، في مياه كابريرا.

مناطق أخرى في إسبانيا تسجل وصول المهاجرين من الجزائر

في الساعة الأولى من أول أمس السبت، علم عملاء وحدة الأجانب بالفعل برحيل خمسة عشر قاربًا من الجزائر إلى جزر البليار.

وتسجل مناطق أخرى في إسبانيا أيضًا الوافدين من الجزائر. وفقا لتقارير الناشط فرانسيسكو خوسيه كليمنتي مارتن. حيث أنقذ الحرس المدني في ألميريا قاربًا عائمًا على متنه 14 جزائريًا.