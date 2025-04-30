وصول أكثر من 12 ألف رأس من الكباش الإسبانية إلى ميناء تنس

رست على مستوى ميناء تنس الباخرة الأولى المحملة بالأضاحي المستوردة من دولة إسبانيا لعيد الأضحى المبارك.

وتحتوي الشحنة على 12090 رأسا من الغنم وسيتم توجيهها مباشرة إلى مراكز الحجر الصحي على مدار 05 أيام. قبل أن يتم تحويلها إلى نقاط التوزيع المعتمدة على مستوى الولاية والولايات المعنية عين الدفلى، تيارت و تسمسيلت.

كما أن عملية البيع ستتم ابتداءً من تاريخ 04 ماي 2025.

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