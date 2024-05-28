وصول أكثر من 1600 حاج جزائري إلى مكة المكرمة

كشف يوسف بارود مساعد رئيس مركز مكة مكلف بالإستقبال والإسكان والترحيل، أن مجموع الحجاج الجزائريين الذين دخلوا مكة المكرمة بلغ 1621 حاجا وحاجة.

وقال يوسف بارود في تصريح للإذاعة الوطنية، أن رحلتين قادمتين من الجزائر العاصمة والمدينة المنورة قد وصلتا اليوم إلى مكة المكرمة، وعلى متنهما 640 حاجا وحاجة. وكانت بداية وصول طلائع حجاجنا الميامين يوم الاثنين 20 ماي.

ويرتقب ان تصل اليوم الثلاثاء 5 رحلات جديدة إلى مكة المكرمة على متنها 1288 حاجا وحاجة. كما ينتظر ان تصل أول وفود الوكالات السياحية من منفذ المدينة المنورة.

وأشار بارود إلى أن عملية الاستقبال تتم في أحسن الظروف. حيث يستفيد الحجاج من خدمات النقل والاسكان والإعاشة والخدمات الطبية وخدمات الارشاد الديني. بالإضافة كذلك إلى حصولهم على بطاقة “نسك” الإلكترونية. وهي بمثابة بطاقة هوية للحاج الجزائري في السعودية تحمل كل المعلومات المتعلقة به كصورته ورقم جواز سفره ورقم تأشيرته وغيرها من المعلومات. هذه البطاقة تفعل عند دخول الحاج الأراضي السعودية وتكفل له حقوقه كحاج جزائري. كحق الدخول والخروج من المخيمات الجزائرية في منى وعرفات. وتمنع لغير حاملها هذا الحق تفاديا لاختراق المخيم من قبل أجانب وتفاديا لظاهرة التكديس.

للإشارة سيصل عدد حجاجنا الميامين الذين سيتم استقبالهم في مكة المكرمة هذا الموسم إلى 41300 حاج. وسيستقبل الديوان الوطني للحج والعمرة 23200 حاج. فيما تستقبل الوكالات السياحية 17200 حاج.

وستتواصل عملية نقل الحجاج إلى البقاع المقدسة انطلاقا من 12 مطارا وطنيا عبر 146 رحلة منها 88 تابعة للخطوط الجوية الجزائرية.