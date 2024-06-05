وصول أكثر من 22 ألف حاج جزائري إلى مكة المكرمة

قارب عدد الحجاج الجزائريين الذين وصلوا إلى مكة المكرمة إلى غاية أمس الثلاثاء 22200 حاج و حاجة.

و أوضح يوسف بارود مساعد رئيس مركز مكة مكلف بالاستقبال و الاسكان و الترحيل. أن نسبة الحجاج الذين دخلوا مكة المكرمة بلغ 22196 أي 75 ر53 بالمئة من العدد الإجمالي للحجاج المنتظر وصولهم الى البقاع المقدسة و المقدر بـ 41300 حاج و حاجة.

و أضاف بارود، أنه من المنتظر أن يصل 2250 حاج و حاجة من منفذي المدينة المنورة و جدة الى مكة المكرمة اليوم الأربعاء. ليصل بذلك العدد الاجمالي للحجاج الى 24446 حاج و حاجة أي بنسبة 19. 59 بالمئة. من مجموع الحجاج المنتظر وصولهم لأداء مناسك الحج هذا الموسم.

وأوضح المتحدث، في سياق ذي صلة، أن مكاتب الخدمة الميدانية شرعت هذه الأيام في معاينة كل من مشعري منى و عرفات. حيث تقوم بعد الحجاج و تفويجهم على المخيمات قصد تسهيل تقديم مختلف الخدمات لهم في المشعرين. و بالتالي تيسير لهم أداء المناسك بكل راحة و طمأنينة.

و كان أول فوج للحجاج الجزائريين قد غادر مطار هواري بومدين الدولي يوم 20 ماي باتجاه البقاع المقدسة. كما ستتواصل رحلات نقل الحجاج الى منفذي المدينة المنورة و جدة الى غاية 12 جوان الجاري.