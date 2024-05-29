وصول أكثر من 6 آلاف حاج جزائري إلى البقاع المقدسة

شرع ضيوف الرحمن الجزائريون تباعا في التوافد إلى البقاع المقدسة منذ انطلاق أول رحلة في 20 ماي الفارط.

وحسبما أعلن عنه الديوان الوطني للحج والعمرة، في حصيلة له أن عدد الحجاج الجزائريين الوافدين إلى مركز المدينة المنورة في الفترة الممتدة من 20 إلى 27 ماي 6040 حاجا. كما تم تنظيم 59 فوجا إلى المزارات والروضة الشريفة.

وبلغ عدد الحجاج الجزائريين الوافدين إلى مركز مكة المكرمة 1621 حاجا. في حين عدد الحجاج المرحّلين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة بلغ 871 حاجا. وعدد الحجاج الوافدين على مكة المكرمة من مطار جدة بلغ 750 حاجا.

للإشارة فقد تم تخصيص 146 رحلة عبر 12 مطار لنقل الحجاج الميامين إلى البقاع المقدسة. وعملت الحكومة على التكفل بالحجاج في المدن الكبيرة. من خلال نقلهم مجانا إلى مطارات الإقلاع جوا وبرا لتوفير خدمة الحج على أحسن وجه.

وكان الرئيس تبون قد دعا الحجاج الجزائريين إلى أن يكونو أحسن سفراء لوطنهم. متمنيا لهم حجا مبرورا وان يعودو إلى ذويهم سالمين غانمين.