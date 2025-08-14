وصول أولى رحلات الجوية الجزائرية إلى لبنان

حطت أولى رحلات الخطوط الجوية الجزائرية بمطار رفيق الحريري الدولي - بيروت. بعد استئناف الرحلات الجوية بين لبنان والجزائر، بمعدل رحلتين اسبوعيا.

وكان في استقبال الرحلة وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، اضافة الى رئيس لجنة الصداقة اللبنانية – الجزائرية النائب قاسم هاشم، وسفير الجزائر لدى لبنان كمال أبو شامة. وكانت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، قد أعلنت أن الرحلات ستكون مبرمجة كل يوم أحد وخميس.

والجدير بالذكر أن عملية بيع التذاكر قد انطلقت منذ اسبوعين، عبر وكالاتها التجارية. بالإضافة إلى التطبيق والموقع الإلكتروني الخاصين بها.

ودعت الخطوط الجزائرية زبائنها الراغبين في الحصول على معلومات إضافية إلى الاتصال بمركزها عبر الرقم القصير 3302.