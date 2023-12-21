وصول أول الجرحى الفلسطينيين من غزة إلى الجزائر

وصل سهرة اليوم الخميس أول الجرحى الفلسطينيين من غزة إلى الجزائر.

ويتعلق الأمر بفتاتين الأولى تبلغ 22 سنة من العمر مع إبنها الرضيع والثانية تبلغ من العمر 16 سنة.شقيقتين. تم تحويلهما الى المستشفى العسكري عين النعجة.

كما ان حالة الفتاتين خطيرة، تم تحويلهما إلى المستشفى العسكري بعين النعجة.

هذا ووصلت الفتاتان على متن طائرة جزائرية رئاسية مجهزة طبيًا، انطلقت من مطار العريش بمصر. ويتم حاليًا التكفل بهم جميعا في أحسن الظروف.

وكانت مصادر النهار قد تفردت بخبر تكفل الجزائر بعلاج 300 طفل جريح من غزة، حيث سيتم التكفل بهم بشكل كامل عبر مستشفيات العاصمة، وهران، وقسنطينة.