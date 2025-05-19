وصول أول دفعة من الأضاحي المستوردة إلى إن قزام

وصلت اليوم الإثنين، إلى ولاية إن قزام، أول دفعة من الأضاحي المستوردة على متن طائرة عسكرية، وهذا في إطار الاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى المبارك.

وأوضحت مصالح الولاية، أن أول دفعة والمقدرة بـ 210 رأس غنم من الأضاحي المستوردة وصلت إلى مطار إن قزام صبيحة اليوم، حيث تمت العملية بحضور والي الولاية فيصل عمروش والسلطات الأمنية والمحلية.

وتأتي هذه العملية في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لضمان وفرة الأضاحي وضبط الأسعار وتوفير خيارات متعددة للمواطنين.

وأشار المصدر نفسه، أن هذه الأضاحي تخضع لمراقبة بيطرية دقيقة. كما دعت مصالح الولاية المواطنين التوجه إلى نقطة البيع المعتمدة بمدخل المدينة الشمالي لبلدية إن قزام.

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