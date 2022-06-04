وصول أول رحلة حج إلى السعودية لأول مرة منذ 2019

وصلت اليوم السبت، أول رحلة لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام، إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، قادمة من إندونيسيا.

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، فقد وصل على متن الرحلة 358 حاجا وحاجة.

وكان في استقبال الحجاج وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة، محمد بن عبد الرحمن البيجاوي. وسفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة، عبدالعزيز أحمد.

بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في الهيئة العامة للطيران المدني وشركة طيبة لتشغيل المطارات.

وفور وصول الحجاج إلى مدخل المطار، استقبلوا بباقات الورود، وأطباق متنوعة من التمور إضافة لعبوات ماء زمزم.

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