وصول أول رحلة لحجاج بيت الله الحرام إلى السعودية

حطت صباح اليوم السبت أول طائرة قادمة من بنغلاديش وعلى متنها 419 حاج قدموا لأداء مناسك الحج لهذه السنة.

حيث شهد مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة أولى رحلات الحج القادمة من مختلف دول العالم وفق مانقلته وكالة الأنباء السعودية.

وتستعد المملكة العربية السعودية لإستقبال أزيد من مليون حاج قادم من خارج تراب المملكة بحسب أرقام رسمية.

وخصصت السلطات السعودية قاعة المطار لاستقبال3800حاج في الساعة، حيث يضم 14 قاعة سفر، بها 136 منصة لإنهاء جواز السفر.

كما يضم 192 منصة أخرى للجوازات و10 مسارات للحقائب كما أنه يتسع لـــ 26 طائرة في نفس الوقت.

وكانت سلطات المملكة، قد أعلنت عن الإنتهاء من الترتيبات اللازمة لقدوم مليوني حاج من مختلف دول العالم لموسم1439 هجري لهذا العام.