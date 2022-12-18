وصول أول رحلة مباشرة من شارل ديغول إلى جانت

وصلت، صبيحة اليوم الأحد، أول رحلة دولية مباشرة بين باريس وجانت، بعد انطلاقها من مطار شارل ديغول مباشرة لمطار الولاية.

كما كان على متن الرحلة عدد معتبر من السواح الذين جاؤوا لاكتشاف المنتجات السياحية الخاصة بولاية جانت. ومقوماتها السياحية من تبكوباوين اسنديلان تادرارت وغيرها. في حين، رحب المسافرين، باستحداث هذا الخط الذي يمكن السواح من السفر على خط مباشر.

وكانت وزارة السياحة والصناعة التقليدية قد أعلنت عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك عن إنطلاق وخط جوي مباشر بين باريس وجانت ابتداء من 17 ديسمبر. وذلك لدعم السياحة الصحراوية في الجزائر. وكما كتبت الوزارة في منشورها تادرارت الحمراء تسحر السياح الأجانب.

وستكون الرحلة إنطلاقا من مطار شارديغول الدولي بباريس العاصمة الفرنسية إلى مطار تيسكا الشيخ أمود بن مختار بجانت.

وأمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بفتح تحقيق فوري، لمحاسبة كل المسؤولين عن تدهور قطاع النقل الاستراتيجي. كما أسدى تعليمات بإعادة النظر في طريقة تسيير الخطوط الجوية الجزائرية، وفق مخطط عصري، بمعايير عالمية. وتنشيط الملاحة الجوية، في مختلف مطارات الوطن، باعتبارها هياكل استراتيجية قادرة على بعث حركة الطيران.

بالإضافة إلى التحضير لإنهاء عملية اقتناء الطائرات، في أقرب الآجال، في إطار تجديد الأسطول الجوي الجزائري. على أن يفصل اجتماع مجلس الوزراء المقبل، في الملف. والعودة إلى معدل الرحلات للخطوط الجوية الجزائرية، لما قبل وباء كوفيد. مع تكثيف رحلات العمرة والرحلات الجوية، ذات الطابع السياحي بين باريس وجانت.