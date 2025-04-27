وصول أول شحنة من الكباش الرومانية إلى ميناء سكيكدة

وصلت أول شحنة من الماشية إلى ميناء سكيكدة محملة بـ 14600 رأس غنم قادمة من دولة رومانيا.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الباخرة هي الأولى التي رست بميناء سكيكدة. تحمل اسم ” KARAZI ” ووصلت على الساعة 6 صباحا، قادمة من رومانيا والمحملة بـ 14000 رأس غنم (كبش).

وهذا تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية القاضي باستيراد مليون أضحية تحسبا لعيد الأضحى.

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