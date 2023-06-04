وصول أول فوج للحجاج الجزائريين إلى مكة المكرمة

وصل اليوم الأحد أول فوج للحجاج الجزائريين إلى مكة المكرمة، قاديمن من العاصمة، حيث حظي باستقبال مميز من طرف أعضاء البعثة وممثلي الخدمة الميدانية السعودية.

وأشاد الحجاج، بالتنظيم المحكم الذي سطرته السلطات الجزائرية لانجاح هذا الموسم وضمان تأدية المناسك على احسن وجه، حسبما نقلته الإذاعة الجزائرية.

وكانت مختلف اللجان المكلفة كل واحدة في اختصاصاتها، عملت بوتيرة متسارعة من اجل ضمان أداء الحجاج الجزائريين مناسكهم في أحسن الظروف..

حيث أكد رئيس لجنة المتابعة لخميسي بزاز بالمدينة المنورة، فيما سبق أنّ “تنظيم الموسم لهذه السنة يفرض تحديات جديدة بسبب العدد الإضافي للحجاج”.

وتحرص لجنة المتابعة على المراقبة المستمرة لعمل الفروع التابعة للمركز بالمدينة المنورة للجان الخدمات الميدانية والإسكان والترحيل والبرمجة الى جانب عمل الوكالات المرافقة للحجاج.

كما أبرز رئيس وفد الفتوى والإرشاد الديني، محمد عزوق “أهمية الفتوى في أداء المناسك. حتى يقوم الحاج الجزائري بهذا الركن من اركان الإسلام بشكل صحيح بعد أن تم تكوينه بالمساجد بأرض الوطن”.