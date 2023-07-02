وصول أول فوج للحجاج الجزائريين من البقاع المقدسة

وصل بعد زوال اليوم الأحد أول فوج للحجاج الجزائريين إلى مطار هواري بومدين عائدين من البقاع المقدسة بعد أدائهم لمناسك الحج.

وشرع صباح اليوم الديوان الوطني للحج والعمرة، في تفويج وتوديع الحجاج الميامين المتوجهين. نحو مطار جدة الدولي وتوجههم نحو أرض الوطن.

وأنهى ضيوف الرحمان أمس السبت في ثالث أيام التشريق، مناسك الحج بعد تأدية طواف الوداع وسط مشاعر إيمانية. حيث أنه في ثالث أيام التشريق الحجاج يؤدون طواف الوداع بعد الانتهاء من أداء مناسكهم وسط مشاعر إيمانية. و”في آخر ساعة من ثالث أيام التشريق إمتلأ صحن الطواف كاملا بعد انتهاء الحجاج من مناسكهم.

وعقب 6 أيام من إنطلاقه الاثنين الماضي، إختتم موسم الحج لهذا العام أمس السبت “بنجاح” مع خلوه من أي “مهددات صحية”.