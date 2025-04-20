وصول أوّل باخرة محملة بأضاحي العيد من رومانيا إلى ميناء الجزائر

رست ليلة السبت إلى الأحد أوّل باخرة بميناء الجزائر العاصمة محملة بـ15 ألف رأس غنم مستوردة من رومانيا، من طرف المجمع العمومي “أغرولوغ” التابع لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصبد البحري.

وتعد هذه الشحنة الأولى من أصل مليون رأس غنم التي أمر رئيس الجمهورية، باستيرادها وتسويقها كأضاحي عيد وبأسعار معقولة.

وتحمل الباخرة التي نقلت 15 ألف رأسا من الغنم مستوردة من رومانيا اسم APUS وهي من نوع LIVESTOCK المخصصة لنقل المواشي.

هذا وستصل ثاني باخرة الى ميناء العاصمة يوم الإثنين وهي تحمل اسم JERSEY، وستكون محملة بأزيد من 12 ألف رأس غنم.

كما ستستقبل عدة موانئ جزائرية، خلال الأيام المقبلة بواخر مماثلة محملة بأضاحي العيد.

والجدير بالذكر أنه تم تهيئة كل الظروف من أجل إستقبال هذه الأضاحي، حيث تم تم تخصيص الرصيف رقم 22/4 لرسو الباخرة المحملة بالمواشي. بالإضافة إلى تهيئة رواق أخضر لمرور الشاحنات المخصصة لنقل المواشي.

وسيتم تحويل المواشي المستوردة والمخصصة كأضاحي عيد، على مراكز حجر صحي متفرقة قبل توزيعها على نقاط البيع.