وصول أوّل شحنة من الحافلات الجديدة المستوردة

وصلت اليوم الأحد أول شحنة من الحافلات الجديدة المستوردة بميناء الجزائر. والمقدرة بـ 335 حافلة من مختلف الأصناف.

العملية جاءت في إطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. القاضية باستيراد 10 آلاف حافلة جديدة موجهة لتجديد الحظيرة الوطنية لنقل المسافرين. وبمتابعة شخصية من قبل الفريق أول الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ، مديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني.

وتم الشروع اليوم على مستوى ميناء الجزائر في استلام أول شحنة والمقدرة بـ 335 حافلة من مختلف الأصناف من أصل 6800 حافلة. التي سيتم إستيرادها من من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية ألمانيا الاتحادية. حيث أن عمليات استلام الكميات المتبقية من الحافلات تتواصل خلال الأيام القليلة المقبلة