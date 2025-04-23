وصول الباخرة الثالثة المحملة بالأضاحي الرومانية إلى ميناء الجزائر

وصلت اليوم الأربعاء، الباخرة الثالثة المحملة بالأضاحي المستوردة من رومانيا إلى ميناء الجزائر، محملة بـ 16 ألف رأس غنم.

يشار أن الباخرة الثالثة تحمل اسم جوليا، وقدمت من ميناء نافوداري الروماني، وعلى متنها 16 ألف رأس غنم مستوردة من رومانيا.

وتتواجد باخرة جوليا منذ ساعتين بحوض الميناء بانتظار مغادرة إحدى بواخر المسافرين للرسو بالرصيف المخصص.

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