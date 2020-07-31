وصول الجزائريين المرحلين من الولايات المتحدة الأمريكية

حطت صباح اليوم الجمعة، طائرة الجوية الجزائرية قادمة من العاصمة الأمريكية واشنطن، وعلى متنها مئات من الرعايا الجزائريين الذين كانو عالقين هناك.

وحسب الجوية الجزائرية، تم إجلاء هؤلاء الجزائريين عبر طائرة خاصة من نوع إيرباص 330 تابعة للشركة.

ويأتي ذلك في إطار عملية الإجلاء الثانية للجزائريين العالقين في الخارج، التي انطلقت في 20 جويلية الجاري، تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية.

وكانت طائرة الجوية الجزائرية، قد حطت أمس الخميس بمطار دالاس الدولي في واشنطن، لإجلاء الرعايا الجزائريين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.