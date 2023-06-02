وصول الدفعة الثانية من الحجاج الجزائريين في أحسن الظروف

قال القنصل العام للجزائر بجدة محمد عالم، اليوم الجمعة، إنه تم تجنيد كل الوسائل والامكانيات لضمان التنظيم والمرافقة اللازمة للحجاج الجزائريين.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، فقد وصلت صباح اليوم الجمعة، الدفعة الثانية من الحجاج الجزائريين.

وأورد عالم خلال استقباله رئيس مركز البعثة الجزائرية بالمدينة المنورة زهير بوذراع وأعضاء البعثة، أنه تم تجنيد كل الوسائل من أجل إنجاح موسم الحج 1444هـ /2023م.

حيث تم ضمان التأطير والمرافقة اللازمة للحجاج الجزائريين، خاصة وأن عددهم قد تجاوز هذا العام 40 ألف حاج.

وقد استحسن ضيوف الرحمان الظروف التي تم خلالها تنظيم الحج لهذه السنة من نقل ومرافقة على جميع الأصعدة من طرف أعضاء البعثة.

وعبر العديد من الحجاج عن فرحتهم لأداء المناسك هذا العام بعد أن حالفهم حظ القرعة بعد انتظار دام عدة سنوات.

وقد وصلت الرحلة الثانية القادمة من مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

لتتواصل الرحلات القادمة من مختلف مطارات الوطن نحو المدينة المنورة وجدة خلال الأيام المقبلة.

ويعمل أعضاء البعثة الجزائرية للحج بالمدينة المنورة كل من موقع مسؤوليته والمهام التي أوكلت إليه، من أجل تذليل بعض المشاكل العرضية التي قد تحدث.