وصول الرئيس الحالي لحركة عدم الإنحياز إلى الجزائر

وصل صبيحة اليوم الثلاثاء، إلهام عليف الرئيس الحالي لحركة عدم الإنحياز إلى مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة.

وحلّ إلهام عليف الرئيس الحالي لحركة عدم الإنحياز للمشاركة كضيف شرف في الدورة الـ31 للقمة العربية.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد وجّه دعوة إلى نظيره رئيس جمهورية أذربيجان، إلهام علييف دعوة رسمية لحضور القمة العربية بالجزائر. كضيف شرف بصفته الرئيس الحالي لحركة عدم الإنحياز.

وسلم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة رسالة الدعوة لنظيره الأذري. أغلو بيراموف خلال لقائهما على هامش مشاركته في أشغال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتندرج هذه الدعوة في إطار الأعراف المعمول بها في هذا الاطار والتي يتم بموجبها دعوة عدد من الشركاء الأجانب كضيوف شرف.

اللقاء بين رئيسي دبلوماسية البلدين شكل فرصة للتشاور والتنسيق حول آفاق تجسيد مبادرة الرئيس عبد المجيد تبون. الرامية لتفعيل دور حركة عدم الانحياز في خضم التوترات الراهنة على الساحة الدولية