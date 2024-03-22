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وصول السفينة اليونانية المستأجرة ” أريادن” لتعزز الأسطول البحري

بقلم م. فيصل
وصول السفينة اليونانية المستأجرة ” أريادن” لتعزز الأسطول البحري
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عن وصول السفينة اليونانية المستأجرة ” أريادن” لتعزز الأسطول البحري.

وحسب بيان المؤسسة ستشرع السفينة اليونانية المستأجرة ” أريادن” في أولى رحلاتها البحرية يوم الأحد 24 مارس، وذلك عبر رحلة الجزائر – مرسيليا.

وذلك في إطار تحضيراتها المتواصلة، وسعيا منها لتمكين أكبر قدر ممكن من أفراد الجالية لدخول أرض الوطن و قضاء الشهر الفضيل و العيد المبارك وسط الأهل و الأقارب.

رابط دائم : https://nhar.tv/9NEd2
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