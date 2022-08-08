وصول الطائرة الروسية BRF200 لإخماد حريق قادرية بالبويرة

وصلت إلى منطقة قادرية بالبويرة، بعد زوال اليوم الإثنين، الطائرة الروسية BRF200 ، للتدخل في إخماد حريق كومينال بقادرية.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد قامت الطائرة الروسية، بأولى الطلقات، فيما لا تزال عملية الاخماد متواصلة.

هذا وتدخلت اسعافات كل من الوحدة الثانوية القادرية ووحدتي القطاع عمر وجباحية مدعمين بالرتل المتنقل، منتصف نهار اليوم الإثنين، لإخماد حريق بكومينال بلدية قادرية.

وتم تسخير لإخماد هذا الحريق، 12 شاحنة إطفاء من مختلف الأحجام وسيارتين.

وكذا حافلة لنقل المشاة و46 عون من مختلف الرتب على رأسهم مدير الحماية المدنية لولاية البويرة بالنيابة النقيب تابتي كريمو.