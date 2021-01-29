وصول الطائرة العسكرية الحاملة للشحنة الأولى من لقاح سبوتنيك v إلى مطار بوفاريك

وصلت اليوم الجمعة، الطائرة العسكرية الحاملة للشحنة الأولى من لقاح سبوتنيك v إلى مطار بوفاريك.

وقد شحنت دفعة اللقاح التي اقتنتها الجزائر مساء أمس الخميس من مطار شيريميتييفو بالعاصمة الروسية موسكو .

وكان في استقبال الشحنة الأولى وزير الاتصال عمار بلحيمر، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزید.

بالإضافة الى وزیر الصناعة الصيدلانية عبد الرحمن لطفي جمال بن أحمد، ومدير معهد باستور.

وتنطلق عملية التلقيح بمستشفى البليدة غدا السبت، على أن تكون الأولوية في التلقيح لمستخدمي قطاع الصحة و كبار السن وذوي الأمراض المزمنة.