وصول الفريق الطبي الصيني لمكافحة وباء كورونا إلى الجزائر

وصل اليوم الخميس فريق الخبراء الطبيين الصيني لمكافحة وباء كورونا مطار هواري بومدين بالعاصمة والذي أرسلته الحكومة الصينية .

وسيقدم هذا الفريق الدعم للجزائر في مجال مكافحة الوباء، خاصة وأنه عمل في الخط الأول في حرب الصين ضد الوباء ويكتسب خبرات وافرة.

ويتكون الفريق من 20 خبيرا يتخصصون في عدة المجالات تشمل التنفسي والرعاية المركزة والأمراض المعدية والتمريض وبناء وادارة مستشفيات خاصة لعلاج المصابين.

و سيقدمون الخبرات في 15 يوما القادمة ويتضامنون ويتعاونون مع نظرائهم الجزائريين من أجل التغلب على الوباء في أقرب آجال.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الفريق هو أول فريق صيني لمكافحة الوباء الذي أرسلتها الحكومة الصينية إلى منطقة شمال إفريقيا والمغرب العربي.

وجاء في بيان للسفارة الصينية بالجزائر، أن لهذا أهمية خاصة وتسلط الضوء على العلاقات المتميزة بين الصين والجزائر.

وحضر السفير الصيني لدى الجزائر لي ليان خه والناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا جمال فورار وغيره من مدراء بالصحة لاستقبال الفريق.