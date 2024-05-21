وصول الفوج الأول من الحجاج الجزائريين إلى البقاع المقدسة

حلّ مساء أمس الفوج الأول من الحجاج الجزائريين الميامين زوار بيت الله الحرام بالمدينة المنورة.

وكان في استقبالهم القنصل العام بجدة محمد عالم، و رئيس مركز المدينة المنورة والمدير الإقليمي للخطوط الجوية الجزائرية.

للإشارة فقد إنطلقت أمس أول رحلة للحجاج الجزائريين الميامين من مطار هواري بومدين الدولي. على متن رحلة للخطوط الجوية الجزائرية. وسط إجراءات تنظيمية محكمة وتسهيلات عديدة تضمن راحة الحجاج.

كما كان وزير الشؤون الدينية والمدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة وكذا وفد وزاري في توديع الحجاج بالمطار. حيث أكد وزير الشؤون الدينية، أنه تم تخصيص 146 رحلة عبر 12 مطار لنقل الحجاج الميامين إلى البقاع المقدسة. وعملت الحكومة على التكفل بالحجاج في المدن الكبيرة. من خلال نقلهم مجانا إلى مطارات الإقلاع جوا وبرا لتوفير خدمة الحج على أحسن وجه.

وكان الرئيس تبون قد دعا الحجاج الجزائريين إلى أن يكونو أحسن سفراء لوطنهم. متمنيا لهم حجا مبرورا وان يعودو إلى ذويهم سالمين غانمين.