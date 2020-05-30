وصول الفوج الأوّل من الجزائريين العالقين بفرنسا

وصل مساء اليوم السبت أوّل فوج من الرعايا الجزائريين العالقين بفرنسا إلى مطار الجزائر الدولي على متن طائرة الجوية الجزائرية.

أقلعت الطائرة التابعة للجوية من نوعA330 في حدود الساعة 16 و10 من باريس وعلى متنها الرعايا الجزائريين ووصلت بعد ساعتين إلى مطار الجزائر.

وعقب وصول الرعايا الجزائر إلى مطار هواري بومدين كان طافم طبي في إنتظارهم من أجل معاينته وتفقد حالتهم الصحيى كإجراء وقائي مع تعقيمهم وامتعتهم.

الرعايا الجزائريين سيتم توجيههم الى المؤسسات الفندقية المخصصة للتكفل بايوائهم، وذلك قصد متابعتهم ووضعهم تحت الحجر الصحي.

وتم توفير كل الظروف الاستشفائية من طاقم طبي وشبه طبي للتكفل بهم طيلة 14 يوما، مع تسخير كل الإمكانات اللازمة.