وصول المتهمين بقضية تركيب السيارات وتمويل الحملة الانتخابية إلى محكمة سيدي امحمد

وصل، صبيحة اليوم السبت، المتهمون في قضية تركيب السيارات وتمويل الحملة الانتخابية، إلى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة.

ويمثل اليوم، “علي حداد” في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية، والأطراف المدنية وهم كل من رجال الأعمال “عشايبو”، و”عمر ربراب”.

وبعدها ستكون مرافعات محاميي الأطراف المدنية، ثم التماسات وكيل الجمهورية، وتليها مرافعات محاميي المتهمين.

وتستأنف محكمة سيدي امحمد، محاكمة رؤوس الفساد المتهمين في ملف تركيب السيارات وتمويل الحملة الإنتخابية السابقة.

للإشارة، فقد باشرت ذات المحكمة محاكمة المتورطين من وزراء سابقين ورجال أعمال يوم الأربعاء الفارط.

وتم السماع لكل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بالإضافة إلى وزيري الصناعة يوسف يوسفي وبدة محجوب.

كما تم الإستماع أيضا إلى عبد الغني زعلان وزير النقل والأشغال العمومية ويمينة زرهوني والية بومرداس، وفارس سلال.

بالإضافة إلى رجال الأعمال على غرار أحمد معزوز، ومحمد بايري.