وصول المتهمين في مقتل جمال بن اسماعيل الى محكمة دار البيضاء

وصل، في هذه الأثناء، 102 متهم في قضية مقتل جمال بن اسماعيل، بحرقه وتنكيله إلى محكمة دار البيضاء بالعاصمة.

كما يشهد محيط المحكمة، تعزيزات أمنية مشددة تأهبا لانطلاق محاكمة المتهمين في تنكيل جثة جمال بن اسماعيل.

من المقرر أن تفتح اليوم الثلاثاء محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، قضية الشاب”جمال بن اسماعيل” الذي تم حرقه وقتله والتنكيل بجثته بمنطقة الاربعاء نايت ايراثن بولاية تيزي وزو، السنة الماضية، خلال الفترة التي شهدت فيها الجزائر حرائق التهمت فيها ألسنة النيران الأخضر واليابس.

وكان فيها هذا الشاب أحد المتطوعين لإخمادها ومساعدة سكان المنطقة متنقلا من مدينة مليانة بولاية عين الدفلى إلى هناك.

وتأتي برمجة هذا الملف بمحكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بعد عام من الحادثة التي هزت قلوب الجزائريين وتركت فيهم الأثر الحزين وكادت أن تدخل الجزائر في نفق مظلم لولا تدخل العقلاء وعلى رأسهم والد الشاب المغدور.

وبعد عام من التحقيقات المعمقة والحثيثة للمصالح الأمنية المختصة في هذا الملف الذي جر 102 متهم. وجه لهم أصابع الاتهام في الجريمة فيها 95 متهما يتواجد بالمؤسسة العقابية من بينهم 3 نساء موقوفات بسجن القليعة. و7 موجودين تحت نظام الرقابة القضائية والذين من المقرر أن يواجهوا 24 تهمة. بين جناية و جنحة أبرزها جناية القيام بأفعال إرهابية و تخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية. واستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق بث الرعب في أوساط السكان. ولق جو انعدام الأمن من خلال الإعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر والمساس بممتلكاتهم.