وصول المساعدات الإنسانية التي أرسلتها الجزائر إلى بوركينافاسو

وصلت المساعدات الإنسانية إلى العاصمة البوركينابية عبر 04 طائرات تابعة للجيش الوطني الشعبي.

المساعدات الإنسانية كان في استقبالها وزيرة العمل الإنساني والتضامن الوطني لبوركينافاسو باساواندي بيلاجي كابري كبوري.

وتم شحن ونقل أمس السبت مساعدات إنسانية لبوركينافاسو على متن 4 طائرات نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني المساعدات مقدمة من طرف الهلال الأحمر الجزائري إلى دولة بوركينافاسو، وتمثلت في مواد غذائية، أدوية ومواد طبية، خيم وأفرشة.

وانطلقت في الساعات الأولى من صبيحة اليوم الأحد هذ الطائرات من القاعدة الجوية بوفاريك. حيث تندرج هذه المساعدات الإنسانية في إطار تعزيز الروابط الأخوية بين شعبي الجزائر وبوركينافاسو.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور