وصول المساعدات الإنسانية الجزائرية الموجهة للفلسطينيين إلى مطار العريش بمصر

حطت صبيحة اليوم بمطار العريش جمهورية مصر العربية طائرتان تابعتان للقوات الجوية الجزائرية.

وتحمل الطائرتان مساعدات إنسانية مقدرة بـ 168 طن من المواد الغذائية والأدوية والمواد الطبية والخيم.

للإشارة، فإن المساعدات ممنوحة من طرف الهلال الأحمر الجزائري. سيتم إدخالها فيما بعد إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وتم شحن هذه المساعدات الإنسانية فجر اليوم انطلاقا من القاعدة الجوية بوفاريك بالناحية العسكرية الأولى.

وتعبر العملية مرة أخرى عن التزام الجزائر قيادة وشعبا بالتضامن اللامشروط واللامحدود مع الشعب الفلسطيني الشقيق. الذي يتعرض للعدوان المتواصل من قبل قوات الاحتلال.