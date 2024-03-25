وصول المساعدات الجزائرية الإنسانية لغزة إلى مطار العريش

حطّت طائرتان تابعتان للقوات الجوية الجزائرية، اليوم الإثنين، بمطار العريش في مصر. محمّلتان بالمساعدات الإنسانية والإستعجالية الموجهة إلى قطاع غزة، تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، أنّ الطائرتين اللتان إنطلقتا من القاعدة الجوية ببوفاريك (الناحية العسكرية الأولى). تحملان مساعدات ممنوحة من طرف الهلال الأحمر الجزائري. بحمولة 48 طنا من المواد الغذائية، التمور، الحبوب الجافة، العجائن وحليب الأطفال.

وأتت المبادرة بأمر من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، وتعبّر هذه المساعدات عن التزام الجزائر قيادة وشعبا بالتضامن اللامشروط واللامحدود مع الشعب الفلسطيني الشقيق. الذي يتعرض لعدوان صهيوني همجي متواصل لليوم الـ 171.