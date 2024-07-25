وصول الوفد الجزائري الطبي إلى الجزائر عائدا من قطاع غزة

عاد الوفد الطبي الجزائري إلى الجزائر قادما من قطاع غزة بعدما أنهى مهمته الطبية والإنسانية اتجاه الأشقاء الفلسطينيين.

الوفد الطبي الجزائري قام بتقديم الرعاية الصحية للجرحى والمصابين جراء عدوان الإحتلال الصهيوني. كما قام بإجراء عدد من العمليات الجراحية في مستشفيات غزة.

للإشارة، فقد كان الوفد الطبي الجزائري قد أنهى مهمته في المستشفى الأندونيسي بـقطاع غزة. بعد مكوثه نحو 20 يوما من أجل تقديم الرعاية الصحية للجرحى والمصابين جراء عدوان الإحتلال.

من جهتها إدارة المستشفى الأندونيسي ممثلة بمديرها مروان السلطان. كرمت البعثة الجزائرية في آخر يوم من مهمتها.