وصول الوفد الوزاري إلى بجاية للوقوف على حجم مخلفات الهزة الأرضية

وصل اليوم الخميس، وزير الداخلية، والوفد المرافق له إلى ولاية بجاية، على حجم مخلفات الهزة الأرضية التي ضربت المنطقة أمس.

ويتكون الوفد الوزاري من وزير الداخلية، كمال بلجود، وزيرة التضامن، وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، ووزير الأشغال العمومية.

للإشارة، سجل المركز الوطني لرصد الزلازل، اليوم الخميس، هزة أرضية، بلغت شدتها 5.9 درجات على سلم ريشتر.

وحدّدت مركز الهزة التي وقعت حدود الساعة الواحدة و4 دقائق، بـ28 كم شمال شرق رأس كاربون، بولاية بجاية.

وأعقبت الهزة الأرضية الرئيسية، 15 هزة ارتدادية، كلها في عرض البحر شمال شرق كاب كربون.