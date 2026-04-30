وصول اول فوج للحجاج الجزائريين إلى المدينة المنورة

وصل صبيحة اليوم الخميس اول فوج للحجاج الجزائريين إلى المدينة المنورة.

وحظي ضيوف الرحمن باستقبال مميز بالمدينة المنور من طرف شركة المشرفة على إسكان الحجاج بعثة الجزائر بأحد فنادق سلسلة الزوار العالمي، في أجواء مليئة بالترحاب والراحة والاهتمام بضيوف الرحمن.

وأشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، أمس، رفقة عدد من أعضاء الحكومة، على إعطاء إشارة انطلاق أولى رحلات الحجاج الجزائريين ضمن موسم حج 2026. بمطار هواري بومدين الدولي على مستوى المحطة الخاصة بالحج والعمرة.

وحملت الرحلة الأولى على متنها 250 حاجاً، في مستهل برنامج تفويج تدريجي يشمل سلسلة من الرحلات الجوية الموجهة نحو البقاع المقدسة، في إطار التنظيم المحكم للعملية