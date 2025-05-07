وصول باخرة محمّلة بـ 12 ألف رأس من الكباش الإسبانية إلى ميناء تنس

شهد ميناء تنس صباح اليوم رسو باخرة جديدة قادمة من إسبانيا، محمّلة بأزيد من 12 ألف رأسا. وذلك في إطار تنفيذ برنامج إستيراد الأضاحي تحسبا لعيد الأضحى المبارك.

وفور وصول الشحنة الثانية سيتم توجيه هذه الأضاحي مباشرة إلى نقاط الحجر الصحي. حيث ستخضع للمراقبة الطبية الصارمة تدوم خمسة أيام ، قبل الشروع في تسويقها للمواطنين، وفقا للضوابط المعمول بها .

يذكر أن أوّل باخرة محملة بـ 12 ألف رأس من الأغنام كانت قد رست بذات الميناء يوم الأربعاء الماضي. وتم إخضاعها للحجر الصحي ، أين تم الشروع في عملية البيع صباح اليوم عبر 8 نقاط و التي شهدت إقبالا كبير من المواطنين لاقتناء أضحية العيد.

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