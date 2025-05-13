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وصول باخرتين محمّلتين بالأضاحي الرومانية إلى ميناءي عنابة والعاصمة

بقلم أمينة داودي
وصول باخرتين محمّلتين بالأضاحي الرومانية إلى ميناءي عنابة والعاصمة
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وصلت صبيحة اليوم الثلاثاء، باخرتين محملتين بالأضاحي المستوردة من دولة رومانيا إلى ميناءي عنابة والعاصمة.

ووصلت الباخرة الثالثة المحملة بالاضاحي المستوردة من رومانيا تحت إسم “قاما ستار” محملة بـ 12 ألف رأس من الأضاحي إلى ميناء عنابة.

كما رست باخرة محملة بالكباش المستوردة بميناء الجزائر تحمل اسم “فريسيا” وهي قادمة من رومانيا. حيث تحمل على متنها أزيد من 20 ألف رأس غنم.

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