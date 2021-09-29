وصول باكيتا لشباب بلوزداد سيتأخر

سيتأخر وصول المدرب الجديد لشباب بلوزداد، ماركوس باكيتا الى الجزائر، وفقا لما كشفته الصحفة الرسمية للنادي، ظهيرة اليوم الأربعاء.

وأوضح المدير الرياضي لبطل الجزائر، حسين ياحي، بأن إدارته قامت بجلب التأشيرة للتقني البرازيلي، ولكنه لم يستلمها لحد الساعة، بعد أرسلت له بواسطة الـ”DHL”.

وأكد أسطورة أبناء لعقيبة، بأن على تواصل دائم مع مُدربه الجديد، وسيعلم مُحبي الفريق بكل المُستجدات في الساعات القادمة.