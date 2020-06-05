وصول تجهيزات طبية اقتناها “اليونيسيف” إلى تونس

وصلت، اليوم الجمعة، شحنة أولى من التجهيزات والمعدّات الطبية التي اقتناها صندوق الأمم المتحدة للطفولة بالتعاون مع عدد من الدول الصديقة لتونس، خاصة اليابان والسويد، في إطار مجابهة جائحة “كورونا”.

وأفادت وزارة الخارجية في بلاغ لها بأن هذه الشحنة القادمة من شانغهاي، أمّن وصولها برنامج الغذاء العالمي، وتضم 23 طنا من مواد الحماية الشخصية المخصصة للإطار الصحي.

وتتكوّن هذه الشحنة من 261125 سترة واقية، 2244 نظارة حماية، 499000 كمّامة جراحية و400 مقياس حرارة تعمل بالأشعة تحت الحمراء، حيث ستتسلّمها وزارة الصحة لتخصص في تعزيز وسائل ومعدّات حماية الإطارات والعاملين في الخط الصحي الأوّل.

وأضاف الوزارة بأنه سيتم توفير شحنات إضافية من معدّات الحماية لفائدة البلاد في الأيام المقبلة، من قبل المنظمات الأممية المتخصصة، ليبلغ إجمالي المساهمات 83 طنا من المواد والتجهيزات الطبية.